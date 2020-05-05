İBB Meclisi, borçlanma ve sosyal yardım gündemiyle toplanıyor
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İBB Meclisi, borçlanma ve sosyal yardım gündemiyle toplanıyor

İBB Meclisi, borçlanma ve sosyal yardım gündemiyle toplanıyor
05.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 11 Mayıs Pazartesi günü, bütçe dengesinin bozulması nedeniyle "borçlanma ve sosyal yardım bütçesini arttırma" gündemiyle toplanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 11 Mayıs Pazartesi günü, bütçe dengesinin bozulması nedeniyle "borçlanma ve sosyal yardım bütçesini arttırma" gündemiyle toplanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile yoğun mücadele nedeniyle İBB'nin gelirlerinde büyük düşüş, sosyal yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısında ise ciddi artış oldu.

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda "Olağanüstü Çağrı Gündemi"ni meclis üyelerine gönderdi. İmamoğlu, toplantının salgınla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmeye devam edilmesi ve hizmetlerin kesintiye uğramadan en iyi şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılacağını belirtti.

Olağanüstü Meclis toplantısında, bütçe dengesinin sağlanması, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal desteğin arttırılması için görüşmeler yapılacak. Toplantıda, Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait otobüslere gelir desteği sağlanması, sağlık personelinin toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılması gibi konular da gündemde olacak.

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun Bakanlığa devri görüşülecek

Toplantıda ayrıca ilk etabı tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun 2. etabı için 60 milyon avro dış kredi sağlanması ile Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı'nın inşaat ve kontrol işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi görüşülecek.

İBB Meclisi, fatura tahsilat işlemlerinin düzenlenmesi, kira, ecrimisil ve taksitli sosyal konut satışından kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi, kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi gibi konuları da karara bağlayacak.

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nun da yapılacağı toplantı, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu doğrultuda gösteri merkezi tamamen dezenfekte edildi ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlandı.

İçişleri Bakanlığının mart ayında yayımladığı genelge ile Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesi kararının ardından İBB'nin olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliğine yaptığı başvuru 30 Nisan'da kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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