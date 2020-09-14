İBB meclis toplantısı öncesi protesto İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)' nin farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını belirten yaklaşık 20 kişilik grup eylem yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)' nin farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını belirten yaklaşık 20 kişilik grup eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının ilk günü öncesi Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi önüne gelen grup, ellerinde taşıdıkları döviz ile eylem yaptı.

Grup sloganlarla seslerini İBB Meclis Üyeleri'ne seslerini duyurmaya çalıştılar. İBB'den haksız yere işten çıkartıldıklarını belirten grup, Ankara'ya giderek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde de eylem yapacaklarını söyledi.

"HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN BİZİ KAPI DIŞARI BIRAKTILAR"Serkan Kutluatan, "İBB'nin iştiraklerinden Spor İstanbul'da çalışmaktaydım. Bir Cuma günü bizi insan kaynaklarına çağırdılar. Hiçbir sorgu sual olmadan önümüze bir kağıt koydular. Bu kağıdı imzalamamızı istediler. Bir gerekçe yok, bir iş disiplini yok ve ceza yoktu. Karşımızda muhatap olacak kimse de yoktu. İmzalayın dediler. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği mezunuyum. 12 yıldır çalıştığım şirketten kendi bölümümle alakalı elimizden geldiği kadar İstanbul halkına hizmet etmeye çalışıyorduk. Ama gelen vatandaş, gelen şahıs, Sayın İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu... sözde bunlar gelmeden önce çalışan insanların liyakat sahibi insanlar ile alakalı haksız bir müdahalede bulunmayacağız demişlerdi. Hiçbir gerekçe göstermeden bizi kapı dışarı bıraktılar. Namus sözü dediler, şeref sözü dediler. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

"HİÇBİR BİLGİ VERİLMEDEN İŞTEN ÇIKARTILIYORUM."Hatice Fındık ise, " 3 yıldır BELTUR'da çalışıyordum. Boğaziçi personeliyim. Benim ki tamamen kasıt. Bana yapılmış bir kasıt. Eğer ki adaletli ve haklı olsalardı beni çıkardıkları zaman 3 kişi aynı anda çıkarmaları gerekiyordu. Eğer iki kişi içeride ise ve ben dışarıda ise bu işte çok ciddi bir kasıt vardır. Bana gösterilen sebep, 25-2 maddesi. Ahlaklı iyi niyet kurallarına aykırılık" diye konuştu. Dilek Deliaslan da, "Ben BELTUR Boğaziçi personeliyim. Ben bir garson arkadaştan şikayetçi oldum. Bir kadın olarak. Kadının beyanı esastır. Garson arkadaşın yeri değiştiriliyor ve bana hiçbir bilgi verilmeden işten çıkartılıyorum. Bana amirimin dediği,' Dul bir kadınsın, bunu hak edersin' oldu. Ben dul bir kadınsam, ahlaksız bir kadın değilim. Tek derdim 2 tane çocuğuma ekmek parası kazanmak. Temizlik işi yapıyorum. Ben iş kazası da geçirdim. Başka bir yerde çalıştırdılar. Sonra tehdit ettiler. Burada çalışıp iş kazası söylediğini açıklarsan seni işten attırırız dediler. Ben de işte temizlik yaparken düştüğümü söyledim. Sonra da geçen hafta Cuma günü ahlaksız bir maddeden işten çıkartıldım" dedi.

Kaynak: DHA