İBB Mayıs ayı ulaşım istatistiklerini açıkladı
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İBB Mayıs ayı ulaşım istatistiklerini açıkladı

Anıl UÇAN/ İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeler ve Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve sonrası ile Nisan ve Mayıs ayı ulaşım değerlerini açıkladı.

İBB Mayıs ayı ulaşım istatistiklerini açıkladı
12.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:12

Anıl UÇAN/ İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi  (İBB) İstatistik Ofisi,  İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeler ve Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve sonrası ile Nisan ve Mayıs ayı ulaşım değerlerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında ulaşım yoğunluğunda ve sokağa çıkan insan sayısında yükseliş yaşanırken, nüfusun yüzde 23,8'i sokağa çıktı. Toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 67,8; 60 yaş üstü yolcularda ise yüzde 78 artış görüldü. İki yaka arasındaki geçişler yüzde 37,4 artmasına rağmen, Koronavirüs öncesinin gerisinde seyretti. 29 Mayıs Cuma, en yüksek yaka geçişinin gerçekleştiği gün oldu. Ana arterlerdeki araç sayısı, Mayıs ayı sonunda Nisan ayı seviyesine gerilerken, araçların hafta içi günlük ortalama hızında yüzde 6 düşüş gerçekleşti.

TOPLU YAŞIMADA YÜZDE 67,8'LİK ARTIŞ

Yapılan açıklamaya göre, 4-8 Mayıs tarihleri arasında ortalama 1 milyon 289 bin 244 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 25-29 Mayıs tarihleri arasında yüzde 2,5 azalarak 1 milyon 256 bin 347 oldu. Yolculuk sayısı, 29 Mayıs tarihinde, yüzde 67,8 artışla 2 milyon 168 bin 866'ya yükseldi. 60 yaş üstü yolcularda ise artış oranı yüzde 78 oldu. Sokağa çıkmanın yasak olmadığı günlerde en yoğun saatler genellikle 17.00 olurken yasağın uygulandığı günlerde yoğunluk 18.00'da oluştu.  Hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde Nisan ayında yaka geçişi yapan araç sayısı günlük ortalama 238 bin 875 iken, Mayıs ayında 328 bin 220 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en yoğun geçiş, 11-17 Mayıs haftasında yaşandı; en yoğun gün ise 29 Mayıs Cuma günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 49,5'i 15 Temmuz Şehitler, yüzde 38,2'i Fatih Sultan Mehmet, yüzde 6,4'ü Yavuz Sultan Selim köprülerinden; yüzde 6'sı Avrasya Tünelinden gerçekleşti.

AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUK ENDEKSİ YÜZDE 43 OLDU

Mayıs ayında trafik yoğunluğu indeksi, Koronavirüs öncesi trafik yoğunluğu indeksine göre yüzde 58 azalarak ortalama 13 olarak ölçüldü. Şubat ayında 30, Mart ayında 21 olan indeks, Nisan ayında sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 10, Mayıs ayında ise 13 olarak gerçekleşti. Yoğunluğun en fazla olduğu saat 18.00'da ölçülen indeks değeri, Koronavirüs öncesi 66 iken, Mayıs ayında ortalama 43 olarak ölçüldü.  Etütlerin yapıldığı 3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana karayolu şebekesinde, sabah, öğle ve akşam zirve saatlerinde araçların ortalama hızlarında, Nisan ayına göre yüzde 6 düşüş kaydedildi. Hafta içi ortalama sürede ise yüzde 0,4 oranında düşüş gözlemlendi.

HAFTA İÇİ TRAFİKTE GEÇEN SÜRE YÜZDE 15 ORANINDA AZALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada hafta içinde trafikte geçen sürenin yüzde 15 azaldığı belirtilerek, "Hafta içi akşam zirve saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş süresi Mart başına göre (Bayrampaşa – Kozyatağı arası) ortalama 72 dakikadan 28 dakikaya, 15 Temmuz Köprüsü'nde ise (Halıcıoğlu – Kadıköy) ortalama 62 dakikadan 30 dakikaya düştü. Genel olarak, inceleme yapılan güzergahlar üzerinde trafikte geçen hafta içi günlük ortalama süre Mart başı ile karşılaştırıldığında, Nisan ayındaki oran ile aynı kalarak, yüzde 15 oranında iyileşme gösterdi" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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