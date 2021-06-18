İBB, masa tenisi tutkunlarını özel bir turnuvayla bir araya getirecek
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İBB, masa tenisi tutkunlarını özel bir turnuvayla bir araya getirecek

İBB, masa tenisi tutkunlarını özel bir turnuvayla bir araya getirecek
Bültenler - Haberler | Spor

Amatör ve lisanslı sporcular 25-26 Haziran tarihlerinde İstanbul Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sunan masa tenisinde branşına özel bir turnuva organize edecek. İstanbul Masa Tenisi Turnuvası, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve SPOR İSTANBUL iş birliğiyle Maltepe Spor Tesisi'nde düzenlenecek. Başvuruların SPOR İSTANBUL'un web sitesi üzerinden alındığı turnuva, 200 kişilik kontenjanla gerçekleştirilecek. Etkinliğin kayıtları 23 Haziran gece yarısına kadar devam edecek.

TURNUVA 16 YAŞ ÜZERİ HERKESE AÇIK

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) kurallarının geçerli olacağı turnuvaya Milli Takımda ve TMTF Süper Lig'de oynayan sporcuların dışında 16 yaş üzeri herkes katılabilecek. Lisanslı ve amatör sporculara yönelik düzenlenen turnuva, gruplarda ve elemelerde kazanılan 3 set üzerinden oynanacak.

KARŞILAŞMALAR 4'LÜ GRUPLAR HALİNDE YAPILACAK

İstanbul Masa Tenisi Turnuvası 25 ve 26 Haziran tarihlerinde kadınlar ve erkeklerde 16-39 yaş kategorisi ve 40 yaş üstü kategorisinde düzenlenecek. Oyuncular turnuvada 4'lü gruplarda yer alacaklar. Grup maçlarında tüm sporcular birbiriyle karşılaşacak. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılması halinde her grubun birincisi ve ikincisi üst tura çıkacak. Üçüncü ve dördüncü olanlar ise turnuvadan elenecekler. Ana tabloda yapılacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayanlar da bir üst tura çıkacak. Yenilenler ise turnuvaya veda edecekler.

DERECEYE GİRENLERE ÖZEL HEDİYELER

Turnuvanın sonunda birincilere 1000 TL değerinde, ikincilere 400 TL değerinde, üçüncülere ise 200 TL değerinde hediye çeki verilecek. İlk sekize giren sporculara ayrıca ITTF onaylı 3'lü masa tenisi topu hediye edilecek.

Kaynak: Bültenler

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