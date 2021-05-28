İBB mahsule giden yolları açıyor
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İBB mahsule giden yolları açıyor

İBB mahsule giden yolları açıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Son 2 yılda çiftçiye 7.8 milyon ücretsiz fide dağıtan İBB, bozuk tarla yollarında başlattığı bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni bir destek alanı açtı.

Son 2 yılda çiftçiye 7.8 milyon ücretsiz fide dağıtan İBB, bozuk tarla yollarında başlattığı bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni bir destek alanı açtı.

Düzeltilen yol koşulları sayesinde çiftçi, tarlasına giderken hem zamandan hem de yakıttan kazanıyor. Ayrıca, geçmişte bozuk yollardan dolayı meydana gelen traktör ve römork devrilmelerinin de önüne geçilmiş oluyor. Hızla süren çalışma, Silivri ve Çatalca muhtarlarından gelen talep üzerine başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kırsal kesimlerindeki tarlalardaki bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Silivri ve Çatalca'da muhtarlardan gelen talep üzerine köylerde başlatılan çalışma, ilçe belediyeleriyle de koordineli bir şekilde sürdürülüyor. İBB, gerekli hallerde ilçe belediyelerine destek veriyor. Çalışma başladığından bu yana 20 tarlada yollar açıldı. Çiftçinin mahsulüne ulaşması kolaylaştı.

ÇALIŞMA İSTANBUL'UN 40 KÖYÜNÜ KAPSIYOR

Geri kalan 20 tarlada da çalışmalar en kısa sürede bitirilecek. Böylece talep eden 40 köyde tarla yolları çiftçinin hizmetine sunulmuş olacak. Bilindiği gibi kış günlerinde tarlalarda yapılan gübreleme ve ilaçlama çalışmaları sırasında yollar, zorlu hava şartlarının etkisiyle bozuluyor. Hasat zamanı gelip de havalar ısındığında katılaşan zemin, çiftçilerin ürünleri tarladan çıkarmasını güçleştiriyor. Bazı durumlarda traktör ve römorkların da devrilmesi yol açıyor. Ortaya çıkan maddi zarar ise çiftçi açısından bel bükücü.

HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN TASARRUF

İBB'nin yaptığı genişletme ve zemin düzeltme çalışmaları sayesinde tarla yolları, hasat makineleri, traktörler ve römorklar için güvenli hale getirildi. Bölge sakinleri, hem zamandan hem da yakıttan tasarruf etmeye başladı. Tarladaki ürünün bir güçlükle karşılaşılmadan pazara çıkarılması kolaylaştı. Son 2 yılda İBB'den 7.8 milyon ücretsiz fide alarak maliyetlerini düşüren çiftçi açısından yollarda yapılan bakım ve onarım çalışmaları, ayrı bir destek oldu. İBB, yeni belediyecilik döneminde Halk Bakkal'dan çiftçinin ücretsiz fide ile buluşturulmasına, su kanallarının açılmasından 10 milyon litre Halk Süt dağıtımına kadar başlattığı birçok proje ile İstanbul ve Anadolu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sunuyor.

Kaynak: Bültenler

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