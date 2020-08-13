İBB lojistik destek merkezi'ne sıfır atık belgesi
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İBB lojistik destek merkezi'ne sıfır atık belgesi

İBB Lojistik Destek Merkez Binası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yeterlilikleri sağlayarak Sıfır Atık Belgesi aldı.

İBB lojistik destek merkezi'ne sıfır atık belgesi
13.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:50

Bu belge, doğaya ve insana saygıyı ilke edinen İBB'yi, çevreye duyarlı uygulamalarında daha etkin ve güçlü kılacak.

Afet ve acil durumlarda halkın gıda ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan İBB Lojistik Destek Merkezi, ihtiyaç duyulan her anda kente ve Türkiye'nin farklı şehirlerine hizmet vermeye devam ediyor. Olağanüstü durumlarda vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayan İBB İşletmeler Müdürlüğü'ne bağlı merkez, doğaya ve insana saygılı çalışmalarının neticesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak 12 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının korunmasını hedefliyor. "Sıfır Atık Belgesi" de ilgili yönetmelikteki esasları karşılayan kurumlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından veriliyor. İBB, kurumda ilk kez İBB Lojistik Destek Merkez Binası için edindiği belgeyi, belediyenin farklı birimlerinin de alması için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜM KRİTERLER KARŞILANDI

Atıkların yerinde ayrıştırılmasını, biriktirilmesini ve geri dönüşüme katılmasını amaçlayan sıfır atık uygulamaları, birçok usul ve esası içeriyor. İBB Lojistik Destek Merkezi'nin gerekli tüm koşulları karşılayan uygulamaları şunları kapsıyor:

Kaynağında ayrıştırma amacıyla masa altı çöp kovaları kaldırıldı. Bunun yerine bina içerisine (ofislere ve çay ocaklarına) 34 adet dörtlü atık geri dönüşüm kumbarası yerleştirildi.

Maske ve eldiven atıkları için 48 adet ayrı konteyner yerleştirildi ve üzerine tıbbi atık etiketi yapıştırıldı.

İki adet Atık Geçici Depolama Alanı yapıldı.

Yemekhanelerde 'yemek atığı' etiketi hazırlanıp ambalaj atığından ayrıştırıldı.

Elektrikhane Atölyesinde kablo ve metal ayrımı etiketleme ile belirtildi.

Çamaşırhanede kullanılan deterjanların ambalajları kontanime (kirletici ile bulaşmış) ambalaj konteynerine konuldu.

Marangozhane Atölyesinde atıklar tehlikeli ve tehlikesiz (ahşap-talaş ve evsel) olarak ayrıldı. Evsel atık konteynerlerı etiketli olarak kullanılmaya başlandı.

Terzihanede iğne kırıkları için 'metal atık kutusu' konulup, etiketlendi.

Mutfakta bulunan çöp odası; Bitkisel atık yağ, Organik atık ve Kağıt atık alanı olarak ayrılıp, etiketlendi.

Maske, eldiven atıkları için kullanılan tıbbi atık kutuları, öncelikle tehlikeli atık biriktirme alanına konulan'maske-eldiven atığı' konteynerine yerleştirildi. Bu materyaller sonrasında 72 saat bekletilerek evsel atıklarla karıştırılmasına başlandı.

Kasaphanede çıkan sinirlerin miktarı 'Kırıntı Et Takip Formu'nda 'Kullanılmayan Kırıntı Miktarı(kg)' olarak tutulması devreye alındı.

Döşeme Atölyesinde kumaş, sünger atıkları için tekstil atığı tehlikesiz atık konteyneri temin edildi.

Bitkisel atık yağ girişleri aylık olarak MOTAT(Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi) sistemine giriş yapıldı.

Toplanan ambalaj atıklar haftalık olarak EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) sistemine giriş yapılıyor.

Personele 'Kurumsal Atık Yönetimi Eğitimi' verildi.

Pil, Elektronik atık, Floresan, toner gibi malzemeler, Atık Yönetimi Müdürlüğü'nün kurumsal atık geçici depolama merkezine gönderiliyor.

Kaynak: Bültenler

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