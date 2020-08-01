İBB kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti
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İBB kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kayaşehir kurban kesim alanında kasaplar kaçınca kurbanlarının kesilmesini bekleyen vatandaşlar ortada kaldı.

İBB kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti
01.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kayaşehir kurban kesim alanında kasaplar kaçınca kurbanlarının kesilmesini bekleyen vatandaşlar ortada kaldı. Vatandaşların bir kısmı kurbanlarını kendi kesmeye çalışırken, bir kısmı da dışarıdan kasap getirdi.

Başakşehir Kayaşehir'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kurban kesim alanında yaşananlar vatandaşları isyan ettirdi. Dün sabahtan itibaren alana gelen bazı vatandaşlar geceyi kurban kesim alanında geçirmesine rağmen kurbanlarının kesimini gerçekleştiremedi. İddiaya göre alanda bulunan kasaplar kaçınca vatandaşlar ve kurban satışı yapanlar mağdur oldu. Numaralandırılarak ayrılan kesim noktalarının bazılarında kesim işlemi deva ederken, bazılarında ise kasaplar ayrılınca vatandaş çareyi kendi kurbanını kendi kesmeye çalışmakta buldu. Korona virüs salgını nedeniyle hijyen kurallarının öncelikli olduğu bu bayramda kesim alanında bulunan manzara ise bu kadarına da pes dedirtti. Kesilen hayvanlara ait deri ve sakatatların alınmadığı kesim alanlarında vatandaşlar pis ortamda kesim yapmak zorunda kaldı.

Yaşananlara isyan eden vatandaşlar, yetkili bir kişiyle muhatap olamadıklarını belirttiler. Kurbanını kesmesi gereken kasabın kaçtığını ve kurbanını kendisinin kesmek zorunda kaldığını belirten Mehmet Keskin, "Çaresiz kaldık geldik kasaplar kaçmış. Burası bomboş, ne yapalım mecbur kaldık kendi kurbanımızı kendimiz kestik. Parasını ödemiştik, bize paramızı geri verdiler. Ne yaparsanız yapın alın hayvanınızı götürün dedi, ben de vurdum bıçağı kopardım. Lafla olmaz 'her şey iyi olacak' dedi. Böyle mi iyi olacak, İmamoğlu duysun bunu. Elimi yaraladım, kolumu kestim ben burada" diye konuştu.

Hayvanlarını satmasına rağmen kesim gerçekleşmediği için evine gidemediğini belirten bir kurban satıcısı, "Ne bir yetkili var ne de bir kasap var, hepsi bırakıp kaçtı. Evimize gideceğiz gidemiyoruz. İnsanlar gergin zaten burada, insanların mağduriyetini dile getirmekten sesimiz kısıldı. Adam burada hem parayı vermiş hem de kurbanını kendisi kesiyor. Dışarıdan kasap getiriyoruz 2 bin TL para istiyor, bu adam zaten bin 250 TL buraya para verdi, kurbanını 3 bin 250 TL'ye mi kesecek" dedi.

KURBANINI KESTİRMEK İÇİN İKİ GÜNDÜR BEKLİYOR

Kurban kesimi için kendisine bayramın birinci günü öğleden sonraya randevu verildiğini belirten Mahmut Pekdemir, "Dün bize saat 15.30'a randevu verdiler ama kurbanımızı kesemedik. Akşam eve gittik, sabah gelin dediler, sabaha geldik ama şu an kurbana sahip çıkacak bir tane adam yok. Yetkili yok, sahip çıkan yok. Kurbanımı burada kestiremiyorum. Şimdi bir tane kasap bulmaya çalışıyorum ki kurbanımı kestireyim. Böyle rezillik olur mu? Biz burada kurban ibadetimizi yapıyoruz ama bu kalmadı burada" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA

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