İBB, Kurban Bayramı hazırlıklarını 'Covid19' tedbirleri kapsamında ele alıyor
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İBB, Kurban Bayramı hazırlıklarını 'Covid19' tedbirleri kapsamında ele alıyor

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Kurban Bayramı hazırlıklarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

İBB, Kurban Bayramı hazırlıklarını 'Covid19' tedbirleri kapsamında ele alıyor
12.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:26

Kurul, Kurban ibadetinin yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak insan hareketliliğin, İstanbul'da 1 milyon kişiyi aşacağı tahmininde bulundu. Bu trafiğin, salgın riskini katlayabileceğine de dikkat çeken Kurul, kurbanlıkların kendi yetiştirildiği bölgelerde kesilmesini önerdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu, yaptığı son toplantıda, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı hazırlıklarının, pandemi tedbirleri kapsamında ele alınması gerektiğini ifade eden Kurul'un tavsiye ve önerileri şöyle:

"Covid-19 salgını nedeniyle bu yılki Kurban Bayramı hazırlıklarının çok daha ciddiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Kurban Bayramı süresince kesilen hayvanların büyük bir kısmı oldukça uzun mesafeler kat ederek yer değiştirmektedir. Genellikle uygun olmayan araçlarla yapılan bu seyahatlerde, araç başına en az 3 kişi seyahat etmektedir. Hayvanlar, yasal olarak kurban satış alanlarına, Kurban Bayramından en erken 15 gün önce alınabilmektedir. Ancak çoğunlukla bu kurala uyulmamakta; Kurban öncesi, süresi ve sonrasını da kattığımızda hayvanlar, satış alanlarında en az üç hafta tutulmakta.

İstanbul'daki 200'den fazla kurban satış ve kesim alanları olacağı öngörülmektedir. Bu alanlarıziyaret eden vatandaşların yaratacağı insan trafiği, Covid-19'un bulaştırılması açısından önemli bir risk oluşturacaktır. Geleneksel kurban alışkanlıkları olan vatandaşlarımız, kurbanı satın alırken, kesim işlemi yapılırken, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirirken sıklıkla bir arada bulunacaklar.

1 MİLYON KİŞİYİ AŞACAK HAREKETLİLİK

Resmi kayıtlara göre, 2019 yılı Kurban Bayramında İstanbul'da kesilen büyük ve küçükbaş hayvan sayısı, 144 bin 311 olmuştur. Ancak, kayıt dışı kesimler de eklendiğinde bu sayı çok daha artmakta.Bu durumda kurban satış alanlarına, kurban başına bir kişi girse dahi, 144 bin 311 kişi giriş çıkış yapmış olacak. Bunun anlamı da hijyen kurallarının pek de sağlanamadığı 200'den fazla kurban satış alanında, çok yoğun şekilde bir arada bulunulmasıdır.

Bilindiği gibi, büyükbaş kurbanda, genel olarak birden fazla aile ortak alım yaptığı ve aile bireyleri birlikte kurban seçmeye gittikleri için yukarıda verilen rakam daha da artacaktır. Kesim alanlarında da aynı sorunlar yaşanacak. Üç gün gibi kısa bir süre içinde ve de genellikle ilk gün gerçekleştirilen kesimler insan yoğunluğunu ayrıca artıracaktır. Resmi olmayan alanlarda ve tamamen denetimsiz kesim yapılan yerleri de kattığımızda, kurban nedeniyle oluşan insan trafiğinin 1 milyon kişiyi aşacağı tahmin edilmektedir. Bu insanların eve döndüğünde aile bireylerine teması ile kaçınılmaz olan kurban merasimleri düşünüldüğünde sayı ve riskler katlanmakta.

Yine diğer şehirlerden gelen çok sayıdaki üreticinin, bayram sonrası dönüşleri de bu şehirlere hastalığın taşınmasına aracılık edebilir. Kurban bayramı takvimi düşünüldüğünde, bu yıl kurbanlık hayvanların İstanbul'a giriş tarihinin yaklaşık 17 Temmuz olması beklenmektedir. Kurbanlık alanların yapım çalışmaları ise bundan çok önce başlamaktadır. Yaklaşan organizasyonun, Covid-19 tedbirleri açısından değerlendirilmesi, risklerin minimuma indirilmesi için önlemler alınması ve kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

VEKALETEN, YETİŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE KESİLSİN

Alınacak önlemlerin temel hedefi, insan trafiğini minimuma indirmek olmalıdır. Bu amaçla, bu yıl mümkün olduğunca kurbanlıkların farklı şehirler yerine, kendi yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için projeler geliştirilmelidir.

Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gelerek İstanbul'a yerleşmiş olan İstanbullu hemşerilerimiz, kurban ibadetini, memleketinde bir akrabasına veya güvendiği bir hayır kurumuna vekalet vererek gerçekleştirmelidir. Özellikle kesimlik hayvanların bulunduğu illerdeki çocuk esirgeme yurtlarına, göçmen kamplarına, yoksul semtlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bağışlanarak İstanbul'a nakliyat trafiği azaltılabilir.

Kaynak: Bültenler

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