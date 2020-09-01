İBB Kurban bağış kampanyası ile 130 bin aileye ulaşacak
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İBB Kurban bağış kampanyası ile 130 bin aileye ulaşacak

İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla yürütülen kurban bağış kampanyası sayesinde 130 bin aileye ulaşacak.

İBB Kurban bağış kampanyası ile 130 bin aileye ulaşacak
01.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:42

İhtiyaç sahibi aileler için hazırlanan konserveler, yarın İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı törenle dağıtıma çıkacak.

Yıl boyunca on binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı'nda da aileleri yalnız bırakmadı. İstanbul Vakfı aracılığıyla yürütülen kurban bağış kampanyasına 8 bin 223 yardımsever katıldı.İhtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturan İBB'nin kampanyası sayesinde 130 bin ailenin yüzü gülecek.

Bayramın ikinci ve üçüncü,noter huzurunda vekaletlerin okunmasıyla gerçekleşen kesimlerin ardından etler, konserve kavurma olarak değerlendirdi. İstanbul Vakfı koordinesinde üretilen 130 bin konserve kavurma, yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı törende, İBB'ye teslim edilecek. Ardından, Frigorofik araçlarla(ısı yalıtımlı), dağıtıma başlayacak konserveler, en kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak.

Kaynak: Bültenler

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