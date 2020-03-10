İBB, korona virüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Darülaceze, Güncel

İBB, korona virüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı

İBB Sağlık Daire Başkanlığı bağlı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve OTOBÜS AŞ ekipleri, korona virüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı.

10.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:11
İBB, korona virüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı

İBB Sağlık Daire Başkanlığı bağlı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve OTOBÜS AŞ ekipleri, korona virüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı.


Özel olarak oluşturulan ekipler, kültür merkezleri, İBB İletişim Noktaları, İSMEK, İSADEM, Darülaceze Müdürlüğü binaları, engelli merkezleri, camiler, cemevleri, kiliseler, sinagoglar ve kütüphaneler, bankamatikler gibi pek çok noktada virüslere karşı dezenfeksiyon sağlıyor.


Son verilere göre, toplam 700 bin metre kare kapalı alanda dezenfeksiyon işlemi uygulayan İBB, çalışanlarına ve gün içerisinde belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara daha hijyenik bir atmosfer sunabilmek için Saraçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa yerleşkelerini de dezenfekte ediyor.


Virüs tehdidi atlatılıncaya kadar haftada bir kez tekrarlanacak olan dezenfeksiyon işlemlerinde, alanında eğitim almış uzman İBB personellerince Biosidal Yönetmeliğine uygun ilaçlar kullanılıyor.


İBB, metrolarda 100, İETT otobüslerinde 420 personel ile temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Metro ve metrobüs istasyonları daha sık aralıklarla yıkanıp, temizleniyor. 44 metrobüs istasyonunda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında ise 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi. Özel olarak hazırlanan 18 araçta, 36 dezenfeksiyon personeli de sahada çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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