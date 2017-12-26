İbb: Kokuya Metal ve Tekstil Sektöründe Kullanılan Kimyasal Yol Açtı

İbb: Kokuya Metal ve Tekstil Sektöründe Kullanılan Kimyasal Yol Açtı

TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı.

İbb: Kokuya Metal ve Tekstil Sektöründe Kullanılan Kimyasal Yol Açtı

TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokunun kaynağını açıkladı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun  atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil  sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor" denildi. - İstanbul

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