İBB, Kıbrıs gazilerini unutmadı
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İBB, Kıbrıs gazilerini unutmadı

İBB Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde gazileri unutmadı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kıbrıs Gazilerini evlerinde ziyaret etti.

İBB, Kıbrıs gazilerini unutmadı
21.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:04

20 Temmuz 1974 yılında başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46.yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri gazileri unutmadı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu özel günde Kıbrıs Gazilerini evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

EKREM BAŞKANIMIZ BİR TANEDİR

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri Kıbrıs Gazisi Sait Yalınkaya'yı Beylikdüzü'ndeki evinde ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok sevdiğini belirten Yalınkaya "Beylikdüzü'nde başkanımızdı. Onu çok seviyorduk. İBB Başkanı olmasına hem sevindik hem de buradan ayrıldığı için hüzünlendik. Başkanımız bir taneydi" şeklinde konuştu.

67 yaşındaki Sait Yalınkaya Kıbrıs Barış Harekatı'na 21 yaşında İskenderun'da askerken katıldığını belirterek o günlerde yaşadıklarını paylaştı: "13 Temmuz 1974'de alarm verildi Kıbrıs'a gidiyoruz dediler. 20 Temmuz 1974'de Erdemli Limanı'nda gemilere bindik. 22 Temmuz sabahı Kıbrıs'taydık. Orada gördüklerimi asla unutamam. Rum askerlerin Türklere yaptıklarını unutmam mümkün değil. Bir seferinde iki kadını yakaladık. Bir kiliseye götürüyorduk. Kadınlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Birine sorduk ne diyorlar diye. Kadınlar "Bizim askerlerimiz Türk kadınlarına tecavüz ediyorlar. Türk askerleri de bize tecavüz edecek mi?" diyorlarmış. Siz bizim misafirimizsiniz dedik ve onları rahatlattık.Zaten bir hafta sonra da uçakla memleketlerine gittiler.

ANNE-BABASI ÖLDÜRÜLMÜŞ ÇOCUK BİR HAFTA BİZİMLE YAŞADI

Kıbrıs Gazisi Sait Yalınkaya'nın unutamadığı bir diğer anı ise Ayla filmini hatırlattı. Selçuklu köyü yakınlarında mevzilendiklerini belirten Gazi Yalınkaya "Birliğime dönmek için bir şaranpolün yanından geçiyordum. Bir çocuğun feryat ettiğini duydum. İndim yanına baktım 4-5 yaşlarında bir çocuk ağlıyor. Ne oldu sana diye sordum. Rumlar annesini ve babasını öldürmüş. O çocuğu yanıma alıp birliğime döndüm. Küçük çocuk bizimle birlikte bir hafta kaldı. Birlikte yedik, içtik, uyuduk. Bir hafta sonra çocuğu uçakla Türkiye'ye gönderdik" dedi.

BAŞKANIMIZ SAYESİNDE KIBRIS'A GİTTİM

Savaş sırasında pek çok arkadaşının şehit bazılarının ise gazi olduğunu anlatan Kıbrıs Gazisi bu özel günde hatırlanmanın kendisine çok iyi geldiğini söyledi ve ekledi "Başkanımız Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bizi alıp Kıbrıs'a götürdü. Savaştan sonra ilk kez gittim böylece. Orada bizim gazi olduğumuzu öğrenen herkes hediyeler verdi, sevgilerini ve saygılarını iletti. Yıllar sonra yeniden o topraklarda olmak çok güzeldi. Bu ziyaret için Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ayrıca çok teşekkür ederim" dedi.

Savaşın çok kötü bir şey olduğunu hatırlatan Gazi Yalınkaya "40 günlük ekmeği üç arkadaşımla birlikte ıslatıp yedik. Küflere aldırmadan hem de. Savaşın ne olduğunu, açlığın ne olduğunu biliyorum. Allah kimseye savaş yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Gazi Yalınkaya daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği mektubu okudu.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerinin ziyaret ettiği Kıbrıs Gazilerinden Lütfü Aktaş ve Şükrü Mendeşoğlu da Ekrem İmamoğlu'na selamlarını ve sevgilerini ilettiler.

"2 BİN 300 KIBRIS GAZİSİNİN EVİNİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz, İBB olarak her zaman gaziler ve şehit yakınlarının yanında olduklarını belirterek "Gözlerini kırpmadan can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu tarihi günde Kıbrıs gazilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun özel olarak kaleme aldığı mektupları ve selamlarını iletiyoruz. Bu ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanıyor. 46 yıl geçmesine rağmen Kıbrıs Gazilerimizin anıları taptaze. Bazen gözyaşları içinde bunları bizimle paylaşıyorlar. Kendilerini hatırlayan ve değer veren Başkanımıza sevgilerini iletiyorlar. Sadece özel günlerde değil her zaman onların yanındayız" dedi. Fulya Solmaz ayrıca İstanbul'da ikamet eden 2 bin 300 Kıbrıs Gazisinin evlerine gidileceğini ayrıca şehrin genelinde yaşayan şehit aileleri ve gazilerin Kurban Bayramı boyunca ziyaret edeceklerini de belirtti.

Kaynak: Bültenler

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