İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı 'Burası' sergisi yarın açılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı "Burası" sergisi yarın açılıyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı "Burası" sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı "Burası" sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.

İBB ve YapıKredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğiyle hazırlanan sergiye ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burası" sergisinin İstanbul'a ekoloji ve kent çevresinden yeniden bakmaya sevk ettiğini belirterek, sergide İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden seçkinin yer aldığını söyledi.

İmamoğlu, tarihin ve bugünün simgeleri üzerinden İstanbul'un yaşadığı travmaları da hissettiren bir sergi olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'un tarihsel, kültürel, politik dönüşümlerini burada hissedebiliriz. Sanat sorunların kaynağını daha açık olarak anlamaya ve hissetmeye bizi yönlendiren önemli bir kavram. Aynı zamanda çözüm yollarını bulmamıza da katkı sunan bir kavram." dedi.

İBB olarak şehrin kültür sanat dünyasını zenginleştirecek projeler geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade eden İmamoğlu, yerel ve uluslararası ölçekte etkinlikleri İstanbullulara sunduklarını dile getirdi.

"İstanbul'un belleği daha fazla çalışmayla öne çıkarılmalıdır"

YapıKredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen de "Burası" sergisinin tüm dünyayı ilgilendiren iklim krizi ve çevre sorunlarına odaklandığına işaret ederek, "İstanbul tarihinde doğa temsillerine bir yandan dikkat çekerken diğer yandan çağdaş sanat yapıtlarıyla da İstanbul'un bugününe ışık tutuyor. Burası sergisi bütün sergilerde olduğu gibi izleyicilerin katılımıyla gerçek anlamını bulacak ve amacına ulaşacak." ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da İBB'ye ait koleksiyonların kamuyla buluşturmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İBB arşivleri yüzyıla dayanmış bir kent belleğidir. İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı çok önemli bir hafıza kaynağımız. Bu arşivler İstanbul bir dünya kenti olduğu için aslında bu arşivler bütün dünya ve insanlığın emrindedir. Daha fazla açılmalı ve daha fazla sunulmalıdır. Bu sergi bir anlamda bir kent müzesi için ön prova oldu. İstanbul'un belleği daha fazla çalışmayla öne çıkarılmalıdır."

Sergi küratörü Kevser Güler ise Atatürk kitaplığı arşivleri ve müze koleksiyonuyla daha önceden dar kapsamlı araştırmaları olduğuna vurgu yaparak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kentle ilgili biriktirdiklerinin neler olduğunu keşfetmeyi, bunlara dair sorumluluklarımızı, talep edebileceklerimizi, nasıl haklarımız olduğunu konuşabileceğimizi de gündeme getirmeyi amaçlayan bir sergi Burası." değerlendirmesinde bulundu.

İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı "Burası" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı Burası sergisi yarın açılıyor

İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı Burası sergisi yarın açılıyor

İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı Burası sergisi yarın açılıyor

İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı Burası sergisi yarın açılıyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Binali Yıldırım
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Hamit Altıntop Binali Yıldırım Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Donald Trump Güzel Sözler Şans Oyunları Münir Karaloğlu Hava Durumu Serenay Sarıkaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivinden eserlerin yer aldığı 'Burası' sergisi yarın açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:56:58. #1.12#