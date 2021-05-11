İBB katkılarıyla,Türkiye'nin en büyük gençlik festivali:
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İBB katkılarıyla,Türkiye'nin en büyük gençlik festivali:

İBB katkılarıyla,Türkiye'nin en büyük gençlik festivali:
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük online gençlik festivali Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali için geri sayım başladı!

Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali için geri sayım başladı!

Oyunun, sporun, müziğin ve mizahın aynı potada eridiği IGEF 2021, 19-22 Mayıs tarihlerinde ve tamamen ücretsiz şekilde gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleşen Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, Türkiye'nin en büyük online gençlik etkinliği olarak dikkatleri üstüne çekmişti. Bu yıl da bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul ve öncü oyun pazarlaması ajansı Publishme iş birliği ile düzenlenecek IGEF 2021, pandeminin gölgesinde sıkılan gençlerin en büyük eğlence kaynağı olacak!

Açılış oturumu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliği ile gerçekleşecek IGEF 2021, 4 gün boyunca oyun, spor, sanat ve mizah dünyasından pek çok ünlü ismin katılımı ile düzenlenecek.Sürpriz ödüllerin paylaşılacağı oyun turnuvaları ile katılımcıların aradıkları hemen her şeyi bulabileceği festival, sadece İstanbul'daki değil tüm Türkiye'deki gençlerin takip edebileceği şekilde tamamı ücretsiz gerçekleşecek.

Kozlarını Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends gibi dev yapımlarda paylaşmak isteyen oyuncular 19-22 Mayıs tarihleri arasında Gamify Discord'unda buluşacak. Konserler, stand-up gösterileri, oyun yayınları ve ilham veren konuşmalarla Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali bir kez daha Türkiye'nin en genç, en eğlenceli, en büyük çevrimiçi festivali olacak.

Kaynak: Bültenler

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