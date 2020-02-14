İBB, Kanal İstanbul projesini durdurmak için mahkemeye başvurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatları, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı iddiasıyla, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatları, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağını savunarak, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu.
İBB'den yapılan açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle