İBB Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için yargıya başvurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı iddiasıyla, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu.
13.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı iddiasıyla, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu.
Kaynak: Dunya.com