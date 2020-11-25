İBB Kadına Destek Hattı nedir? 25 Kasım'da Kadın Destek Hattı 7/24 hizmet verecek!
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İBB Kadına Destek Hattı nedir? 25 Kasım'da Kadın Destek Hattı 7/24 hizmet verecek!

25.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:38
İBB Kadına Destek Hattı nedir? 25 Kasım'da Kadın Destek Hattı 7/24 hizmet verecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadın Destek Hattı projesini 25 Kasım'da İstanbul'da hizmete sunulduğunu duyurdu. Başkan İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İBB Kadın Destek Hattı, şiddete karşı her zaman kadınların yanında olacak, '' dedi.

İBB, şiddet gören kadınların 7/24 ulaşabilecekleri 'Kadın Destek Hattı'nı hizmete sundu. Proje ile kadınların İstanbul'da daha güvenilir bir yaşam sürdürebilmesi hedefleniyor. Kadın Destek Hattı nedir? Kadın Destek Hattı numarası nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadın Destek Hattı projesini 25 Kasım'da İstanbul'da hizmete sunulduğunu duyurdu. Başkan İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İBB Kadın Destek Hattı, şiddete karşı her zaman kadınların yanında olacak, '' dedi.

İBB KADINA DESTEK HATTI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, "Kadına Destek Hattı"nı tanıttı.

"444 80 86" numarası üzerinden Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 7/24 hizmet verecek hattın tanıtım toplantısı, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

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İBB BAŞKANI İMAMOĞLU ŞUNLARI SÖYLEDİ!

"Tabii yeni hedefler koymak lazım. Cinsiyet eşitsizliği, erkeklerin kadına yönelik şiddet suçları, -bunları 21 yüzyılda konuşuyoruz- her geçen gün azalacağı yerde, daha fazla yer buluyor. Daha fazla can sıkıcı olaylar ya da ortamlar yaşıyoruz. Açıkçası gitgide de büyüyor. İstatistikler de böyle gösteriyor. Bu anlamda hem Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun hem İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Bizim de yaptığımız araştırmalar var. Tüm istatistikler gösteriyor ki, hızlı aksiyon göstermemiz gereken bir alanı konuşuyoruz. Toplu bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var."

Pandemi sürecinin kadına yönelik şiddet olaylarını artırdığına dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri de paylaştı:

"Bütün bunları yenmek adına, işte bugün, bu adım atılıyor. Kadına şiddet hattımızın devreye alınmasıyla, umuyorum ki en acil biçimde, müdahalenin yapılmasını sağlayacağız. Belki de Allah korusun ki; kadınların hayatını kurtaracak bir hamle haline dönüşecek. Onları, tekrar umutlu bir şekilde toplumun içerisinde var olmalarını sağlayacak."

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