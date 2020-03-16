İBB izcilerin suyunu kesmek için ihbarda bulundu İBB izcilerin suyunu kesmek için ihbarda bulundu Türkiye'de korona virüs salgının görülmesinin ardından vatandaşlar daha çok suya ve temizlik malzemelerine ihtiyaç duyarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye İzcilik Federasyonu'nun Beykoz'daki kamp alanının suyunu kesmek için ihbarda bulundu.

İBB izcilerin suyunu kesmek için ihbarda bulundu

İSTANBUL - Türkiye'de korona virüs salgının görülmesinin ardından vatandaşlar daha çok suya ve temizlik malzemelerine ihtiyaç duyarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye İzcilik Federasyonu'nun Beykoz'daki kamp alanının suyunu kesmek için ihbarda bulundu.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun yüzlerce çocuğun katılımı ile kap yaptığı Beykoz kamp alanına gelen İBB Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile suyu keseceklerini kamptaki yetkililere söyleyerek ihbarda bulundu. Yapılan ihbarda herhangi bir neden gösterilmeksizin su sayacının mühürlenmesi istenildi. Kamp alanında bulunan yetkililer ise suyun kesilmesi durumunda korona virüse karşı verilen mücadelenin zarar göreceğini belirttiler. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce kamp alanını ziyaret ettiği, buranın geliştirilmesi yönünde söz verdiği ve devamında sözün tutulmadığı öğrenildi. Diğer taraftan İBB'nin kamp alanında bulunan lojistik destek sağladığı malzemeleri de geri istediği iddia edildi.

Kaynak: İHA