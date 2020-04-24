İBB "ivedi" gıda yardım paketi alımı yaptı İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, "Pazarlık" usulüne göre 500 bin adet gıda yardım paketi alım ihalesi yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, "Pazarlık" usulüne göre 500 bin adet gıda yardım paketi alım ihalesi yaptı. 3 kısımdan oluşan gıda paketleri için İBB yaklaşık 54 milyon TL ödeyecek. İBB'nin imzaladığı sözleşmeye göre her bir paketin maliyeti yaklaşık 108 TL.

İBB ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 500 bin adet, gıda yardım paketi alımı için ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre, "Pazarlık" usulü yöntemi kullanılarak yapılan ihale sonucu açıklandı. 8 Nisan'da yapılan ihalenin sonuç ilanı, 22 Nisan'da yayınlandı. Sonuç ilanına göre İBB, Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. Şirketinden 500 bin adet gıda yardım paketi alacak. İBB Satınalma Müdürlüğü, alımı yapılacak gıdalar için Metro Grosmarket ile 20 Nisan'da sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre İBB, gıda alımı için şirkete 54 milyon 54 bin 500 TL ödeme yapacak. 3 kısımdan oluşan gıda paketlerinin tamamı, partiler halinde 19 Haziran"a kadar İBB'nin göstereceği 4 farklı adrese teslim edilecek.

BİR PAKETİN MALİYETİ

İBB'nin imzaladığı sözleşmeye göre her bir paketin maliyeti yaklaşık 108 TL. Yetkililerden edinilen bilgiye göre erzak kolilerinde litrelik sıvı yağ, pirinç, şeker, un, bulgur, makarna, salça, nohut, çay, zeytin yer alacak. Erzak kolileri 3 gruptan oluşuyor. 3. grup erzak kolileri 300 bin aileye, 2 grup erzak kolileri ise 150 bin aileye dağıtılacak. 3. grup erzak kolilerinin içinde yer alan ürünlerin miktarları diğerlerine göre daha fazla. Örneğin bir kilo şeker yerine 2 kilo şeker gibi. İlk etapta 2. ve 3. grup erzaklar dağıtılacak. 50 bin aileye dağıtılması düşünülen 1. grup erzak kolileri ise, tedbir için elde tutulacak. Salgın ile ilgili tedbirlerin uzaması durumunda doğacak acil ihtiyaçları karşılamak üzere dağıtılacak. İhaleyi üstlenen Metro Grosmarket'in çoğunluk hissesi, merkezi Hollanda'da bulunan Metro Cash & Carry International Holding B.V.'ye ait.

PAZARLIK USULÜ İHALE

İdareler, acil durumlarda ihale ilanı yapmadan, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre ihale düzenleyebiliyor. İdare bu yöntemle yapacağı ihaleye en az 3 istekliyi davet ediyor ve teklif sunmaları isteniyor. En iyi teklifi sunan istekli ile pazarlık yapılarak ihale sonuçlandırılıyor. Söz konusu ihalede, "Pazarlık" usulünün seçilmesi gerekçesinde şöyle denildi:

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı, veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde ve yahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması."

- İstanbul

Kaynak: DHA