İBB iştiraki SPOR İSTANBUL, sıcak yaz günlerine serinlik getirecek etkinlikler hazırlıyor

Kentin 5 farklı noktasında 'İstanbul Su Sporları Günleri' düzenliyor. 9 farklı branşta heyecan dolu rekabetlere sahne olacak etkinlik 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

İstanbulluların her mevsim sporla iç içe ve aktif olmaları için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL, sıcak yaz günlerinde şehrin sakinlerini serin sulara davet ediyor. Kentin mavi suları, İstanbul Su Sporları Günleri ile İstanbullulara kucak açıyor.

5 AYRI NOKTADA 9 FARKLI BRANŞTA

'İstanbul Su Sporları Günleri', kentin en güzel noktalarından Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Haliç, Büyükçekmece, İstanbul Boğazı (Çırağan Sarayı-Anadolu Hisarı) ve Küçükçekmece'de düzenlenecek. Katılımcılar su topu, yüzme, aquatlon, kano, kürek, dragon bot, modern pentatlon, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü ve yelken olmak üzere 9 farklı branşta yarışacak.

İstanbul'un, su aktivitelerine doyacağı 27-30 Ağustos tarihleri, spor tutkunlarının kıyasıya mücadelesine ve büyük heyecana sahne olacak. İstanbullular, katılıma açık olan etkinlikleri başta Haliç ve Maltepe olmak üzere şehrin pek çok noktasından izleyebilecek.Lisanslı sporcuların kıyasıya rekabet edeceği mücadelelerde 'dragon bot' kategorisi de halkın katılımına açık olacak. Etkinlik alanlarındaki müzik ve DJ performansları da spora eğlence katacak.

Etkinliğin kayıtları 'SPOR İSTANBUL' 'un resmi sayfası üzerinden alınmaya başlandı.

Kaynak: Bültenler