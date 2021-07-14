İBB iştiraki ŞEHİR HATLARI, hizmet kalitesini yükseltmek için vapurlardaki kafeleri yeniledi
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İBB iştiraki ŞEHİR HATLARI, hizmet kalitesini yükseltmek için vapurlardaki kafeleri yeniledi

İBB iştiraki ŞEHİR HATLARI, hizmet kalitesini yükseltmek için vapurlardaki kafeleri yeniledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Yolculuk keyfini artıracak şekilde vapur konseptine uygun olarak yeniden tasarlanan Vapur Kafe'lerin ilk 8 tanesi 16 Temmuz'da hizmete giriyor.

Deniz ulaşımında güvenli, konforlu ve keyifli yolculuk sağlamayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki ŞEHİR HATLARI AŞ, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetler üretmeye devam ediyor. ŞEHİR HATLARI vapurlarında yıllardır hizmet veren kafeler, yeni projeyle modernize edildi ve tarihi dokuya uygun olarak özel bir tasarımla hazırlandı.

İstanbullulara her vapurda aynı kaliteyle hizmet sunulması amacıyla belirlenen menüde; özel hazırlanmış çekirdeklerden öğütülen kahveler ile çay ve tostun yanı sıra, soğuk içecekler ve atıştırmalık paketli ürünler satılacak.

GLÜTENSİZ VE VEGAN ÜRÜNLER DE OLACAK

Tercihlere ve damak zevklerine uygun glütensiz ve vegan ürünlerin de yer alacağı Vapur Kafe'ler, sunacağı geniş ürün yelpazesiyle, yolculuk keyfini artırarak bütün vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor.

ŞEHİR HATLARI'na özel tasarlanan kırmızı çift çapalı yastık, baca kalemliği, defter seti ile ciltli ve ciltsiz olarak hazırlanan "Vapurlarıyla İstanbul" kitabı da Vapur Kafe'lerde yolcularını bekliyor olacak.

25 GEMİDE HİZMET VERECEK

16 Temmuz'da ilk etapta 8 vapurda açılacak Vapur Kafe'lerin kurulum işlemleri tamamlandıkça, seferdeki 25 geminin tamamında vatandaşların hizmetine sunulacak. ŞEHİR HATLARI, vapurların dokusu korunarak yenilenen Vapur Kafe'ler için ilk kez sponsorluk anlaşmaları da imzalandı. Paşabahçe (Şişecam) Vapur Kafe çay bardakları sponsoru, Arzum ise Türk kahvesi makinesi destekçisi oldu.

Temmuz'da açılacak gemiler şunlar: Beşiktaş 1, Fuat Sezgin, Moda, Nurettin Alptoğan, Göksu, Gümüşsu, Durusu, Küçüksu.

Kaynak: Bültenler

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