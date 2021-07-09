İBB, İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturmak için çalıştay düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB, İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturmak için çalıştay düzenleyecek

İBB, İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturmak için çalıştay düzenleyecek
Bültenler - Haberler | Güncel

10 Temmuz'da online, 11 Temmuz'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yüz yüze gerçekleşecek çalıştayda kentin spor vizyonunun politika ve stratejilerinin oluşturulması, spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde ilerlemesi ele alınacak.

İBB'nin ilgili birim ve iştiraklerinin yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uzmanlar; spor kulübü, basın ve medya kuruluşları temsilcileri ve yazarlar İstanbul Kenti Spor Ana Planı ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin spor alanındaki geleceğini planlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla İstanbul Spor Ana Planı Spor Çalıştayı düzenleyecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturma çalıştayı ile sporun ve olimpiyat ruhunun geniş kitlelere yayılması, spor kültürünün oluşturulması, fiziksel aktivite düzeyinin arttırılarak sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması, spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ilerlemesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

10-11 Temmuz'da gerçekleşecek çalıştay, ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek. İlk gün online birleşimin yapılacağı çalıştayın ikinci günü ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yüz yüze yapılacak.

Kaynak: Bültenler

TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vahap Seçer Muharrem İnce Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB, İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturmak için çalıştay düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 11:22:10. #1.14#

title