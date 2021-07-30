İBB, İstanbul Havalimanı'ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB, İstanbul Havalimanı'ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti

İBB, İstanbul Havalimanı'ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iTaksi uygulamasına entegre olmadığı ve evrakların tamamlanmadığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı 150 taksinin ruhsatını iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iTaksi uygulamasına entegre olmadığı ve evrakların tamamlanmadığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı 150 taksinin ruhsatını iptal etti.

Kurban Bayramı öncesinde İBB, İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren 700 taksiden yaklaşık 400'ünün iTaksi uygulamasına entegre olmadığı gerekçesiyle çalışma ruhsatlarını askıya alma konusunda karar almıştı. Yaşanan olayın akabinde İBB, İstanbul Taksiciler Odası ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ile toplantı yapmış uzlaşma sağlanmıştı. Konuya ilişkin bugün yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre İBB yeni bir karar alarak N-Taksi uygulaması kullanan havalimanındaki 150 taksinin yazılımını iTaksi'ye entegre etmediği ve gerekli evrakların teslim edilmemesinden dolayı çalışma ruhsatlarını iptal ettiği öğrenildi.

"Karşılıklı görüşmeler devam etmesine rağmen süre bitmeden bu kararı aldılar"

Yaşanan gelişmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "Bize süre verdiler. Bu süre zarfında entegrasyonumuzu peyderpey tamamlıyoruz. Karşılıklı görüşmeler devam etmesine rağmen süre bitmeden bu kararı aldılar. Yarın seçimli kongrem var. Bu konular bizi yıpratmaktadır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Tanju Bilgiç İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Ece Erken Acun Ilıcalı Diana Spencer
Spor Ali Koç Muslera Eda Erdem Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB, İstanbul Havalimanı'ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 19:16:07. #1.16#

title