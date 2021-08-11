İBB ile Esenyurt Belediyesi'nin Adile Naşit Bulvarı'nda yol çalışması tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Esenyurt Belediyesi'nin Adile Naşit Bulvarı'nda birlikte yürüttüğü yeni yol çalışması tamamlandı.

Trafiği rahatlatan çalışma, vatandaşların beğenisini kazandı. Çalışma öncesi sürücüler Doğan Araslı Bulvarı'na girerek 1 kilometre ileriden dönmek zorunda kalıyordu.

İBB'nin Zafer Mahallesi'ndeki Adile Naşit Bulvarı-Kemal Paşa Caddesi Geometrik Düzenleme ve Sirkülasyon Projesi tamamlandı. Yeni yol, İncirtepe Mahallesi Kemal Paşa Caddesi'nden Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'na ve Doğan Araslı Bulvarı'ndan E-5, TEM Haramidere Bağlantı Yolu'na geçişleri kolaylaştırarak trafik yoğunluğunu azalttı.

TRAFİK ÇİLESİNE ÇÖZÜM

Zafer Mahallesi'ndeki Deniz Gezmiş Caddesi ile Rıfat Ilgaz Caddesi'nden Doğan Araslı Bulvarı ve İncirtepe Mahallesi'ne direkt geçiş yapabilen sürücüler, Esenyurt Belediyesi ile İBB'ye teşekkür etti. Çalışma öncesi sürücüler Doğan Araslı Bulvarı'na girerek 1 kilometre ileriden dönmek zorunda kalıyordu. E-5 ile TEM otoyolu arasında bağlantı sağlayan Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki trafik yükü de artıyordu.

SÜRÜCÜLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

"Çok güzel oldu" diyen taksici Hüseyin Dilek, "Önceden eski belediye güzergahından dolaşmak zorunda kalıyorduk. Beklentimiz; böyle dönüşlerin, kestirmelerin, alt geçitlerin olmasıydı. Trafik de yok, çok rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Bu yolu yapanlara teşekkür ediyorum" dedi.İlçe sakinlerinden Selahaddin Bodur ise "Çok güzel oldu. Allah razı olsun bu yolu yapanlardan. İnsanlar rahat rahat gelip geçiyor. Önceden burada yol olmadığı için birçok yeri dolaşmak zorunda kalıyorduk. Şimdi ise gerektiğinde E-5 TEM Bağlantı Yolu'na da rahatlıkla bağlanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler