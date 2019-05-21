İbb: "İbb'den Hiçbir Vakfa Nakit Para Aktarımı Kesinlikle Söz Konusu Değildir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından Meral Akşener'in iddialarına ilişkin paylaşımda bulunarak, "İBB'den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı Twitter'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. İBB'den yapılan açıklamada, "Sayın Meral Akşener'in bugün partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar, daha önce de (02/02/2019) açıkladığımız gibi gerçek dışıdır. İBB'den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA