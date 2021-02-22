İBB: HASDAL'DAKİ ÜST GEÇİT SORUNU İÇİN KARAYOLLARI'NDAN GÖRÜŞ BEKLENİYOR

İstanbul DHA

Hasdal Mezarlığı'na giden üst geçitin yarattığı tehlike üzerine açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Karayolları Genel Müdürlüğü'nden görüş beklendiğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Hasdal yaya üst geçidi, Karayolları tarafından İstanbul Havalimanına giden ilave yan yolun yapılması üzerine yetersiz kalmış, özellikle Hasdal Mezarlığı'na yaya ulaşımı için yaya üst geçidinin yeniden yapılması veya ilave üst geçit yapılması zorunlu hale gelmiştir. Hasdal yaya üst geçidinin bulunduğu alan Karayolları sorumluluğunda olmasına rağmen, ilçe belediyelerinden ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine İBB tarafından projelendirilmek ve gerekirse de yapılmak üzere girişimlerde bulunulmuştur" denildi.Üst geçidin çökmesinin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sadece yıkılan eski üst geçidin benzerini inşa ettiği belirtilen açıklamada, "Yan yoldan mezarlığa yaya erişimi için gerekli ilave üst geçit yapılmamıştır. Halihazırda yayaların mezarlık tarafında erişimi mümkün değildir Gelen talep ve şikayetler üzerine 02.02.2021 tarihinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne bir yazı daha yazarak, yeniden imalatı yapılan üst geçidin çöken üst geçidin yerine tekrar yapıldığı ve vatandaşların yolun doğusunda yer alan mezarlık bölgesine erişimlerinin sağlanamadığı belirtilerek, yeniden yapılan üst geçidin mezarlık tarafına uzatılmasının sağlanması, Karayolları tarafından uygulanması mümkün değil ise yan yol projesine uygun olarak hazırlanmış (04.07.2019 tarihli) UTK kararına Karayollarının olumlu görüş vermesi halinde İBB tarafından projelendirileceği ifade edilmiştir" bilgileri yer aldı.Açıklamada, "Şu anda Karayolları'ndan olumlu görüş beklenmekte olup, gelecek görüşe göre söz konusu ilave üst geçit Karayolları tarafından yapılmaması durumunda, Karayollarının uygun görüş vermesi halinde İBB tarafından projelendirilerek imalatı yapılabilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı