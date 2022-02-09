İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı - Haberler
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İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı

AA, Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

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