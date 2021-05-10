İBB, Haliç'teki çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoR

1 Ocak'ta açılan T5 Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çevre düzenlemesi yapan İBB, mavi ile yeşili buluşturuyor. Yapılan çalışmalarla sahil kenarında kesintisiz bir yürüyüş yolu planlanıyor.

Yılbaşında halkın kullanımına açılan ve Haliç'ten de geçen T5 Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı çevresinde peyzaj düzenlemesi yapan İBB, vatandaşların aktif olarak kullandığı yeşil alanları da düzenliyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda Haliç'in mavisi ile yeşili buluşacak.

KESİNTİSİZ YÜRÜYÜŞ YOLU

Çalışmalarda yaya ve bisiklet sürücülerinin bölgedeki sirkülasyonunu artırma hedefleniyor. Bu nedenle sahil kenarlarında bulunan otopark alanları iç bölgelere kaydırılıyor. Yapılan peyzaj çalışmaları ile birlikte kaldırımlar ve yollar da yeniden düzenlenerek, kesintisiz bir yürüyüş yolu planlanıyor. Çalışmaların 2019'un sonunda başladığını belirten İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Haliç'te yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bilindiği üzere ülke çapında bir yarışma açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk yarışması Haliç'te gerçekleştirildi. Şu an da Eminönü'nden Alibeyköy'e kadar olan hat üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle halkımızın aktif olarak kullandığı yeşil alanları düzenliyoruz. İnsanlarımızın suyla doğrudan temasta bulunabilmesi için güzergah boyunca bunu engelleyen yapıları kaldırmak üzere gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Bütün heyecanımız şu salgının bir an evvel sonuçlanarak insanlarımızın bu alanlarla buluşması."

YOL VE KALDIRIMLAR DA DÜZENLENİYOR

Haliç kıyısındaki 1 milyon metrekarelik alanda yapılan peyzaj çalışmasında, yol ve kaldırımlar da tekrardan düzenleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yılın en önemli hatlarından biri olarak gördüğü alanda yapılan çalışmalarda İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı da görev alıyor. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen İBB Yol Bakım Daire Başkanı Seyfullah Demirel yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Haliç çevresinde önce hafif raylı sistem güzergahında yeni metro hattımız yapıldı. Sonrasında, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da sahilde yeşil alan düzenlemesine başladı. Biz de aynı proje ekibi ile çalışarak hafif raylı sisteme komşu olan Abdülezelpaşa Caddesi'nin kaldırım ve yol düzenlemesine, geometrik düzenlemelerine başladık."

Kaynak: Bültenler