İBB Gürültü Haritasını Çıkardı! İşte İstanbul'un Gürültü Haritası

Ulaşım araçları, kara, demir, hava ve deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültünün denetimi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve idari yaptırım uygulama yetkilerinin elinde bulunduran İBB, İstanbul'un gürültü haritasını çıkardı. 800 kilometrekarelik yerleşim alanına sahip İstanbul'da yaşayan 13 milyon 581 bin 745 kişiden, 189 bin 266'sının gürültünün yoğun olduğu yerlerde yaşadığı, 112 bin 714 kişinin ise aşıma maruz kaldığı belirlendi. İBB tarafından gürültünün yoğun olduğu belirlenen 21 nokta için anket oluşturuldu. Ankette vatandaşlara sorunlu bölgelerde yapılacak çalışmaları destekleyip desteklemedikleri soruluyor.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gürültü Eylem Planı'nda gürültüyü azaltmak için alınabilecek tedbirlerin başında; gürültü bariyerleri, yol yüzeylerinin sessiz asfalt ile kaplanması, bahçe duvar benzeri alternatif gürültü bariyerleri, trafik akışının yönlendirilmesi, hız sınırlandırılması, gürültü kaynağı makine, cihazların bakımı, izolasyonları, uçak iniş kalkışlarındaki teknik düzenlemeler, standart üzerinde gürültü çıkaran araç, makine ve teçhizatların kaldırılması geliyor. Bu tedbirlerin alınmasıyla ilgili maliyetlerin eylem planı raporuyla birlikte yıl sonunda bakanlığa sunulacağını söyleyen İBB yetkilileri, değerlendirmesi neticesinde bir bütçe çıkarılacağını ve 'Gürültü Haritaları ve Eylem Planları'nın sonuçları 2020 yılı sonunda ortaya çıkacağını ifade etti.

467 BİN TL CEZA

2017'de gürültüye sebep olan kişi veya kurumlara Çevre Kanunu 20/h maddesine göre verilecek idari yaptırım tutarları ise şöyle: Konutlara 843 TL, ulaşım araçlarına 2 bin 543 TL, işyeri ve atölyelere 8 bin 491 TL, eğlence yerlerine 24 bin 486 TL. Ayrıca 2017'de İstanbul'da 22 kişi ve firmaya İBB tarafından 467 bin 187 TL ceza verildi.

'İŞİTME KAYBININ TELAFİSİ YOK'



80 desibelin üstündeki gürültünün insana zarar verdiğini ifade eden Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Dr. Nurten Küçük, "Yüksek gürültü insanlarda işitme kaybına, strese bağlı ritim bozukluklarına neden olabilir. İç kulak ve beyne giden yolda bir hasara neden olabileceği için telafisi olmayan işitme kayıplarına neden oluyor. 100 desibel en fazla işitme kaybına neden olan gürültü sınırı" dedi.



EN YOĞUN NOKTALAR

Şişli Merkez Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi'nin E-5 karayoluna bakan kısmı

Eyüp, Güzeltepe Mahallesi TEM Otoyolu tarafı

TEM otoyolunun, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mah. ve Sultangazi Cumhuriyet Mah. arasındaki alan

TEM otoyolunun, Esenler Kazım Karabekir Mah. ile Birlik Mah. arasında kalan kısmı

E-5 Karayolunun Bakırköy, Zuhuratbaba Mah. Sadi Konuk Devlet Hastanesi cephesi

Fatih, Yavuz Sultan Selim Mah., Cibali Mah. ve Zeyrek mahallelerinden geçen Karadeniz Caddesi

E-5 Karayolunun Beyoğlu, Halıcıoğlu Mah. ve Sütlüce Mah. arasında kalan Haliç Köprüsü çıkışı

TEM Otoyolunun Ümraniye, Elmalıkent Mah. Sadi Konuk Devlet Hastanesi bakan kısım

TEM Otoyolunun, Ümraniye, Armağanevler Mah. ve Site mahalleleri bağlantı yolu

E-5 Karayolunun Maltepe, Girne Mah. Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu'nun bulunduğu alan

Güngören Tozkoparan Mah. ve Zeytinburnu Maltepe Mah. arasındaki alan

Küçükçekmece Kartaltepe ve Tevfikbey mahalleleri

Pendik Esenler Mah., Fevzi Çakmak Mah., Ramazanoğlu Mah. ve Kavakpınar Mah.





Kaynak: Milliyet