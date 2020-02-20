İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı

İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianamede, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

20.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:15
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı

İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Yardımcısı hakkında hazırlanan iddianamede, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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