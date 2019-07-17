İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Yeşim Meltem Şişli kimdir?

Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen İmamoğlu, atamalar yapmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli'yi Genel Sekreter Yardımcılığına atayarak, İBB'de ilke imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı olan Yeşim Meltem Şişli'nin hayatı merak ediliyor.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

Şişli, 33 yıldır aralıksız sürdürdüğü profesyonel yaşamının yaklaşık 27 yılını enerji sektöründe tamamladı. Türkiye Elektrik İletim AŞ'den emekli olduğu 2007 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst yönetici olarak görev yaptı.

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonomi Mezunu olan Meltem Şişli adil, kamu ve özel sektörde birden fazla şirket ve elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında rol aldı, bu yapılanmalarda alt yapı mimari tasarımlarının dizaynı ve geliştirilmesi ile satın alma süreçlerini yönetti. Diğer yandan kurumsal hedeflerin ve performansın geliştirilmesi ve ölçülmesini temel alan kısa ve uzun vadeli stratejik planlama ve kalite standartları çerçevesinde entegre yönetim sistemlerinin kurulması çalışmaları ile şirketlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla çalışan kapasitesinin ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalarda yetkindir.