İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) Genel Sekreter Vekilliğine Mehmet Çakılcıoğlu atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter ve yardımcılarının istifasının ardından İBB Genel Sekreter Vekilliğine Mehmet Çakılcıoğlu atandı. Öte yandan gün içerisinde Yavuz Erkut ve Murat Ongun başkan danışmanı olarak atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA