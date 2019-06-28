İBB Genel Sekreter Vekilliğine Mehmet Çakılcıoğlu atandı

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu atandı.

İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Hayri Baraçlı'nın yerine Mehmet Çakılcıoğlu vekaleten atandı. Yavuz Erkut ve Murat Ongun da başkan danışmanı olarak görevlendirildi.

Kaynak: DHA