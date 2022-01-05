Son Dakika | İBB Gençlik ve Spor Müdürünün yol verme kavgası kamerada

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de AVM otoparkında iddiaya göre İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile bir kişi arasında yol verme tartışması çıktı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile otoparktan çıkmak üzere aracıyla hareket eden Vedat Sevimli arasında yol verme tartışması çıktı. İlker Öztürk'ün, Vedat Sevimli'ye küfretmesi üzerine Sevimli, aracından inerek Öztürk'ün yanına gitti. İlker Öztürk de aracından inerek elindeki silahın kabzasıyla Sevimli'nin kafasına vurdu. Daha sonra İlker Öztürk, olay yerine gelen güvenlik görevlisini de darbetti. Ardından aracına binerek oradan uzaklaştı.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA