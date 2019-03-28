İbb Gençlik Meclisi 'Kreşbüs' ile Çocukların Hizmetinde

– İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi, çocuklar için "Kreşbüs" uygulamasını hayata geçirdi. Gezici kreş hizmeti veren Kreşbüs'te, farklı tema ve ekipmanlar ile çocuklara eğitim programları uygulanıyor.

İBB Gençlik Meclisi, çocuklar için "Kreşbüs" uygulamasını hayata geçirdi. Girişimcilik, sinema, tarih, kültür, sanat, çocuk eğitimi gibi farklı alanlara uygun tema ve ekipman içeren otobüslerle, çocukların ve gençlerin farklı bir ortamda kendilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Kreşbüs tematik otobüslerinde gerçekleştirilen etkinlikler neticesinde, öğrenme faaliyetinin okul dışında farklı mekanlarda da sürdürülmesine öncülük ediyor. Gezici kreş olarak hizmet veren Kreşbüs, çocukların hem eğitim görüp hem de oyun oynayabilecekleri şekilde dizayn edildi.

0-6 YAŞ GRUBUNA UYGUN EKİPMANLARLA DONATILDI

0-6 yaş grubuna uygun ekipmanla donatılan Kreşbüs'te çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenli eğitim programları uygulanıyor. Kreşbüs uygulaması, İBB Gençlik Meclisi'nin düzenlediği etkinliklerde de aktif rol alıyor. Kreşbüs aracında Sağlıklı Dişlerle Gülümse Geleceğe, Masal Anlatımları, Dünya Çocuk Hakları Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri uygulanıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde düzenli olarak hizmet veren Kreşbüs hizmetinden bugüne kadar 2 bini aşkın çocuk yararlandı. - İstanbul

Kaynak: DHA