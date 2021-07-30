"İBB Genç Yetenek Gelişim Programı" lansmanı gerçekleştirildi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa, ilk defa gerekli şartları sağlayan ve sınavları başarıyla tamamlayan 1.000 İstanbullu genç yetenek dahil ediliyor.

Programa katılıp gençlerle sohbet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılımcıları çok eğitici ve heyecan verici bir süreç beklediğini söyledi.

İstanbul'da ikamet eden 30 yaş altı gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini artırmayı, onları iş hayatına hazırlamayı hedefleyen "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı'' başvuruda bulunan ve katılım koşullarını yerine getiren 1.000 İstanbullu genç ile Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen lansman etkinliğiyle başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, gençlerle buluştu. Katılımcılarla sohbet eden İmamoğlu, gençlerin kendisine yönelttiği soruları da cevaplandırdı. İstanbul'un zor, fakat fırsatları bol bir şehir olduğunu belirten İmamoğlu, gençlerin kararlı olup çok çalışmaları durumunda başaramayacakları hiçbir şey olmadığını söyledi. İmamoğlu, "Sizler başarı gösterip bu programa katılmaya hak kazandınız. Sizi çok heyecanlı ve eğitici bir süreç bekliyor. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Gençler için özel olarak hazırlanan açılış programının konuşmacıları arasında: İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Gazeteci ve Ekonomist Emin Çapa, İletişim İşleri Kurucu Ortağı Yusuf Özer, Futurebright Kurucusu Akan Abdula, Koreograf ve Sanat Yönetmeni Beyhan Murphy gibi iş, kültür ve sanat çevresinden önemli isimler yer aldı.

Yiğit Oğuz Duman, İBB olarak gençlerin gelişimine destek olmayı ve onları iş hayatına hazırlanmasına katkıda bulunmayı çok önemsediklerini belirterek, geçtiğimiz yıl, pandemi şartlarına rağmen 1.500 gençle başarılı bir program gerçekleştirdiklerini ve yetenek gelişimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden ATD Best'i kazandıklarını söyledi. Duman, bu yıl da çok kapsamlı ve titiz bir çalışma sonucu hazırlanan 6 aylık programla, tüm katılımcılara önemli fırsatlar sunulacağına inandığını ifade etti.

İlgi çekici sunumlar ve eğlenceli yarışmalarla devam eden genç yetenek buluşması, katılımcılara ilham veren kariyer hikayeleri ve Evrencan Gündüz konseri ile sona erdi. Programa katılan gençler, özel sektördeki işverenle iş arayanları buluşturan İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin aday havuzuna kaydediliyor. Gençlere süreç boyunca ücretsiz kariyer danışmanlığı hizmeti ve istihdam olanağı sağlanması hedefleniyor.

Altı aylık gelişim yolculuğunun başlangıcı olan lansman etkinliğinden sonra İstanbullu genç yetenekleri; e-eğitimler, web tabanlı seminerler (webinar), deneyimleyecekleri saha çalışmaları, yepyeni fikirlerin projeye dönüştüğü gelişim kampı ile kariyer fırsatlarının yakalanacağı sektörel buluşmalarla dopdolu bir eğitim programı bekliyor.

Kaynak: Bültenler