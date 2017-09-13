İbb Futbol Akademi'de Yeni Sezon Başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 20 bin çocuk ve gencin katıldığı Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin 2017-2018 dönemi başlıyor.



İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor İstanbul tarafından hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak için kayıt almaya başladı.



Projenin ilk 5 etabında yaklaşık 500 genç Türk futbolunun alt yapısına kazandırıldı. Daha önce iki aylık zaman diliminde yılda iki kez gerçekleştirilen proje, bu dönemde futbolcu adaylarının kendilerini daha fazla geliştirebilmesi amacıyla altı aylık bir periyotta gerçekleştirilecek. Anadolu Yakası'nda 12, Avrupa Yakası'nda 11 olmak üzere toplam 23 spor tesisinde alınacak kayıtlar sonunda 30 Ekim'de projenin altıncı etabı başlayacak.



GELECEĞİN YILDIZLARI TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRILIYOR



Tesislerde altı ay boyunca antrenörler ve futbol eğitmenleri tarafından çalıştırılacak olan yıldız adayları proje sırasında Başakşehir Futbol Kulübü başta olmak üzere profesyonel ve amatör spor kulüplerinin gözlemcileri tarafından da yakın markaja alınacak. Gelecek vadeden ve yetenekli oldukları tespit edilen sporcular da genç yaşta kulüplerin altyapılarına kazandırılmış olacak.



FİZİKSEL VE MENTAL GELİŞİME KATKI SAĞLANIYOR



10 yaş altı ve 11 - 15 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin erken dönemde sporla tanışmalarını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını ve özgüvenlerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan proje ile çocukların ev, okul ve spor üçgeninde zamanlarını doğru ve verimli geçirmelerini sağlıyor. Rekabetin kuralları, rakibe ve emeğe saygı, fair play, spor ahlakı ve spor kültürü gibi kavramlarla da çocukların erken dönemlerde tanışmalarını hedefleyen proje, çocukların spora başlamasına ve fiziksel gelişimlerine destek oluyor.



KAYITLARDA SON GÜN 16 EKİM



23 spor tesisinde 16 Ekim'e kadar kayıtları devam edecek olan ve hiçbir ücretin talep edilmediği projeye katılacak olan çocuk ve gençlere antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanacakları şort, eşofman, yağmurluk, eldiven gibi tüm eşyaları yine ücretsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi antrenör ve eğitmenlere proje öncesi verilen hizmet içi eğitim altıncı etap öncesinde de verilecek. Ayrıca proje boyunca spor tesislerinde her hafta sonu futbolcu adaylarına ve ailelerine yönelik değerler eğitimi de düzenlenecek. Projenin altıncı etabı antrenman, eğitimler ve tesisler arası müsabakaların ardından 14 Mayıs'ta yapılması planlanan final karşılaşmaları ve ödül töreni ile tamamlanacak.



Projenin gerçekleştirileceği ve kayıtların alınacağı İBB Spor Tesisleri şu şekilde;



ANADOLU YAKASI'NDA



Tuzla Sahil Spor Tesisi



Dudullu Spor Tesisi



Pendik Kaynarca Spor Tesisi



Pendik Çamlık Spor Tesisi



Pendik Sahil Spor Tesisi



Pendik Kurtköy Spor Tesisi



Maltepe Orhangazi Spor Tesisi (Sahil)



Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi



Sancaktepe Taha Akgül Spor Tesisi



Ümraniye Haldun Alagaş Spor Tesisi



Bostancı Sahil Spor Tesisi



Heybeliada Halı Saha Tesisi



AVRUPA YAKASI'NDA



Bakırköy Florya Spor Tesisi



Esenler Hakkı Başar Spor Tesisi



Eyüp Tevfik Aydeniz Spor Tesisi



Sarıyer Metin Oktay Spor Tesisi



Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi



Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi



Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi



Zeytinburnu Çırpıcı Spor Tesisi



Şişli Kuştepe Spor Kompleksi



Silivri Müjdat Gürsü Spor Tesisi



Fatih Edirnekapı Spor Tesisi - İstanbul