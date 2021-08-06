İBB, ESENYURT'TAKİ YANGINA 49 İTFAİYE ARACI İLE 117 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ
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İBB, ESENYURT'TAKİ YANGINA 49 İTFAİYE ARACI İLE 117 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ

İBB, ESENYURT'TAKİ YANGINA 49 İTFAİYE ARACI İLE 117 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'taki lojistik deposunda çıkan yangına İBB; 49 itfaiye aracı, 117 personelle müdahale ettiğini açıkladı.

Esenyurt'taki lojistik deposunda çıkan yangına İBB; 49 itfaiye aracı, 117 personelle müdahale ettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Esenyurt lojistik deposunda çıkan yangını kontrol altına aldığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İBB'nin yaptığı açıklamada, "Esenyurt'taki lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. İBB; 49 itfaiye aracı, 117 personelle yangına müdahale etti. Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki 10 bin metrekarelik lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 12.02'de başlayan yangına İstanbul İtfaiyesi 49 itfaiye aracı ve 117 personelle müdahalede bulundu. Bunun yanı sıra İSKİ ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı da su ikmal aracı ve kepçelerle çalışmalara katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İBB, ESENYURT'TAKİ YANGINA 49 İTFAİYE ARACI İLE 117 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ - Haberler
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