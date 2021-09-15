İBB Esenler Spor Kompleksi'nde klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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İBB Esenler Spor Kompleksi'nde klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüzme havuzunu temizlenmesi için kullanılan klorlama sisteminde teknik arıza meydana geldi.

Oluşan sızıntıdan dolayı aralarında spor kompleksi sorumlusunun da bulunduğu toplam 5 kişinin fenalaşması nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Spor kompleksinin çalışmaları durdurulurken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İBB Esenler Spor Kompleksi'nde klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İBB Esenler Spor Kompleksi'nde klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İBB Esenler Spor Kompleksi'nde klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İBB Esenler Spor Kompleksi'nde klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: İBB Esenler Spor Kompleksi'nde klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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