İBB ekipleri Karadeniz'e hareket etti
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İBB ekipleri Karadeniz'e hareket etti

İBB ekipleri Karadeniz'e hareket etti
Bültenler - Haberler | Güncel

İBB, Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla toplam 76 personelini, 42 aracını Batı Karadeniz'e gönderdi.

Sel ve su baskınları haberleri sonrası ivedilikle AKOM koordinasyonunda bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı"nda görevli birimlerden ekip kuruldu. İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, İstanbul Halk Ekmek A.Ş, Hamidiye A.Ş.'den oluşan 76 personel, 42 aracın yanı sıra gerekli ekipman ve gıda malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Bölgeye gönderilen İBB yardım ekibi ve ekipmanlarözeti aşağıdaki gibidir:

İtfaiye Daire Başkanlığı: 39 personel, 13 araç; iki adet İtfaiye Kurtarma Aracı, bir adet hortum aracı, dört adet itfaiye hizmet aracı, üç adet lojistik destek aracı, bir adet itfaiye bakım onarım aracı, bir adet sualtı araka kurtarma aracı ve ekipmanlar,

İSKİ, 14 personel, 12 araç, beş adet kamyon, iki adet Loder, iki adet tır, bir adet 4x4 arazi aracı

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı; 19 personel, 13 araç, 3 adet 6x4 kamyon, iki adet 4x4 kamyonet, bir adet greyder

İstanbul Halk Ekmek A.Ş.; bir personel, bir araç ve 20 bin adet Akdeniz ekmeği

Hamidiye A.Ş.; üç personel, üç araç ve üç tır pet, bardak su

Kaynak: Bültenler

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