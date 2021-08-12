İBB Ekipleri Batı Karadeniz'e hareket etti
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İBB Ekipleri Batı Karadeniz'e hareket etti

İBB Ekipleri Batı Karadeniz'e hareket etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sel ve su baskınları haberleri sonrası ivedilikle AKOM koordinasyonunda bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı"nda görevli birimlerden ekip kuruldu.

Sel ve su baskınları haberleri sonrası ivedilikle AKOM koordinasyonunda bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı"nda görevli birimlerden ekip kuruldu. İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, İstanbul Halk Ekmek A. Ş, Yol Bakım Daire Başkanlığı ve Hamidiye A. Ş. 'den oluşan 76 personel, 42 aracın yanı sıra gerekli ekipman ve gıda malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Bölgeye gönderilen İBB yardım ekibi ve ekipmanlar özeti aşağıdaki gibidir:

İtfaiye Daire Başkanlığı: 39 personel, 13 araç; iki adet İtfaiye Kurtarma Aracı, bir adet hortum aracı, dört adet itfaiye hizmet aracı, üç adet lojistik destek aracı, bir adet itfaiye bakım onarım aracı, bir adet sualtı araka kurtarma aracı ve ekipmanlar,

İSKİ, 14 personel, 12 araç, beş adet kamyon, iki adet Loder, iki adet tır, bir adet 4x4 arazi aracı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı; 19 personel, 13 araç, 3 adet 6x4 kamyon, iki adet 4x4 kamyonet, bir adet greyder İstanbul Halk Ekmek A. Ş. ; bir personel, bir araç ve 20 bin adet Akdeniz ekmeği

Hamidiye A. Ş. ; üç personel, üç araç ve üç tır pet, bardak su

Kaynak: Habermetre

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