İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI
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İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda çöken binanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına bağlı Deprem Risk Analizi ekipleri harekete geçti.

ZEYTİNBURNU'nda çöken binanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına bağlı Deprem Risk Analizi ekipleri harekete geçti. Farklı ilçelerde görev yapan 2'şer kişilik 50 ekip Sümer Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Ekipler ilk önce paşometre ile betonun içindeki demirleri tespit ediyor. Ardından da o demirlerin yerleri işaretleniyor. Betonlar içerisindeki demirleri bulmak için betonun sıvası kaldırılıyor. Ortaya çıkan demirler üzerinde ölçüm veya demirin durumu gibi fiziksel özellikler not ediliyor.

BİNADA YAPILAN ÖLÇÜMLER SONRASI "RİSK DURUMU" BELİRLENİYOR

Bu kayıtlar İBB'ye bağlı birimlere yollanarak, binadaki risk durumları çıkarılıyor. Uygulama yaklaşık 1 hafta daha Zeytinburnu'nda devam edecek. Ardından risk grubunda yer alan ilçelerde aynı tespitler yapılacak. İBB tarafından kurulacak ofislerde, bina sakinleri ile kentsel dönüşüm için görüşülecek.

"BİR BİNADAN BEŞ TANE KOLON BELİRLEYİP ÖLÇÜM YAPIYORUZ"

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem Risk Analizi Hızlı Tarama Yöntemleri Proje Koordinatörü Oğuzhan Burak Akan "Bir binadan beş tane kolon belirliyoruz. Bu kolonların yüzey sertliğine bakıyoruz. Demirlerin yerini demir tespit cihazıyla belirleyip daha sonra demirlerin arasında kalan çekirdek betonun sıvasını kaldırarak, beton çekici dediğimiz aletle de 13'er kere vuruş yapıyoruz.Bu rakamları not ederek sisteme kaydediyoruz." şeklinde konuştu.

"BİNALARIMIZ DEPREM OLMADAN GÖÇEBİLECEK DURUMDA"

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman "İstanbul'da 1.6 milyon bina nüfusu var. Çoğu da 99 depreminden önce yapılmışlar ve müdahaleye ihtiyaç duyuyorlar. İstanbul'un yapı stoğuyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bir yüzleşmede burada Zeytinburnu'nda gösterdi. Binalarımız deprem olmadan göçebilecek durumdalar. Bizim amacımız bu binaları tespit etmek" dedi.

"İSTANBUL'DA 790 BİN BİNA POTANSİYEL OLARAK RİSKLİ"

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman '99'dan önce yapılmış 790 bina var ve potansiyel olarak riskli bu binalar. Bunların risk durumlarını ölçmek ve en risklilerden başlayarak bu binalarda dönüşümleri gerçekleştirmek" diye konuştu.

"AYNI MUCİZE HER YERDE OLMAYABİLİR"

Çöken binanın olduğu mahallede yaşayan Ramazan Erdemir "Problem varsa yıkılması gerekiyorsa önce can güvenliği önemli. Buradaki binaların çoğu zaten eski bina yeni binalar az. Dünkü olay zaten büyük bir mucizeydi. Aynı mucize buralarda olmayabilir" dedi.

İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI
İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI
İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI
İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI
İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI
İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI
İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI
İBB DEPREM RİSK ANALİZİ EKİBİ ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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