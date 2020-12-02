İBB'den yeni koronavirüs toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi | İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler?
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İBB'den yeni koronavirüs toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi | İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler?

02.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:27
İBB'den yeni koronavirüs toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi | İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan saatlerde toplu ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yeni 'kısıtlama' tedbirleri aldı. Peki, İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler? Hangi saatlerde ulaşım olacak? İBB ulaşım tedbirleri neler? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan saatlerde toplu ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yeni 'kısıtlama'tedbirleri aldı. Peki, İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler? Hangi saatlerde ulaşım olacak? İBB ulaşım tedbirleri neler? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndenyapılan açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığının koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan saatlerde toplu ulaşımdaherhangi bir aksama yaşanmaması için bazı kararlar aldığı belirtildi.

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMDA YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

Açıklamada, araçlardaki yolcu yoğunluğunun azaltılmasını amaçlayan kararlar şöyle sıralandı:

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  • "İETT ve Özel Halk Otobüslerinde arızalı olmayan tüm araçlar işletmede olup, her bir hatta mümkün olan en sık sefer sıklığı ile işletme yapılmaya devam edilecek.
  • Pik saatlerde yolcu yoğunluğu diğerlerine göre nispeten az olan ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen kapasitelerin altında hizmet veren hatlardaki otobüsler, yolcu yoğunluğu yaşanan hatlara kaydırılarak, sefer aralıkları düşürülecek. Bu amaçla bu hafta içerisinde tespitler yapılarak 07 Aralık 2020 tarihinden itibaren kademeli olarak hat düzenlemeleri yapılacak.
  • Metrobüs hattında saat 21.00'den sonra seferler seyrekleşecek. Bu saatlerde çalışan şoförler, gün içerisindeki saatlere kaydırılarak sefer aralıkları düşürülecek. Böylece, gün içerisindeki sefer sayısı arttırılacak.
  • 06.00-21.00 saatleri arasında anlık yolcu yoğunluklarını önlemek için 6 metrobüs aracı servise hazır şekilde yedek olarak bekletilecek.
  • Raylı sistemlerde doruk saatlerde maksimum kapasite ile hizmet verilecek.
  • Şehir Hatları'nda iskele ve gemi kapasitelerine göre turnike ayarlamasına devam edilecek. Yolcu talebinin gemi kapasitesini aşması durumunda ek sefer ilavesi yapılacak.
  • Toplu taşıma araçlarında bilinçlendirmeyi arttırmak üzere maske kullanımı ve fiziksel mesafelere ilişkin anons yapılacak, bu konudaki kurum içi ve kurum dışı denetimler arttırılacak."

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