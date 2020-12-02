İBB'den yeni koronavirüs toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi | İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan saatlerde toplu ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yeni 'kısıtlama' tedbirleri aldı. Peki, İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler? Hangi saatlerde ulaşım olacak? İBB ulaşım tedbirleri neler? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan saatlerde toplu ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yeni 'kısıtlama'tedbirleri aldı. Peki, İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler? Hangi saatlerde ulaşım olacak? İBB ulaşım tedbirleri neler? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndenyapılan açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığının koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan saatlerde toplu ulaşımdaherhangi bir aksama yaşanmaması için bazı kararlar aldığı belirtildi.

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMDA YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

Açıklamada, araçlardaki yolcu yoğunluğunun azaltılmasını amaçlayan kararlar şöyle sıralandı: