İbb'den 'Veri Tabanı' Açıklaması: Bilgilerin Kurum Dışına Çıkması Söz Konusu Değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kurum dışına herhangi bir bilginin çıkmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada İBB ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Veri tabanının kopyalandığı haberleri üzerine yapılan açıklamada, "Amaç İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir." denildi. Euronews.com'da Görüntüle