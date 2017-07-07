İbb'den Üniversite Adaylarına Tercih Danışma Hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 33 ilçede 48 noktada kurulacak tercih danışma merkezleri, 12-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite adaylarına hizmet verecek.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Kadir Topbaş'ın talimatıyla 13 yıl önce başlatılan merkezler, bugüne kadar 500 bini aşkın gence ücretsiz hizmet sundu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bu yıl "Kariyerin Tercihinde Saklı" sloganıyla 33 ilçede 48 noktada "Tercih Danışma Merkezi" ile "Tercih Danışma Hattı" açacak.



Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) giren öğrencilere de ücretsiz rehberlik hizmeti verilecek.



Üniversite adaylarına 130 uzman danışmanla ücretsiz olarak rehberlik desteği sağlayan merkezler ile gençlerin bilinçli tercih yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.



12 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar devam edecek rehberlik hizmetinden yararlanmak ve hizmet verilen merkezleri öğrenmek için "tercih.ibb.gov.tr" adresinden detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.



Ayrıca internet sitesi üzerinden canlı destek hattı ile üniversite adaylarına rehberlik hizmeti verilecek.



Kentin 33 ilçesinde kurulan tercih danışma merkezlerine gidemeyen üniversite adayları için ise "Tercih Danışma Hattı" oluşturulurken "(0212) 600 87 00" numaralı "ALO Tercih Danışma Hattı" ile tüm Türkiye'ye rehberlik hizmeti de sunulacak.