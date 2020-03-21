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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

İBB'den tepki çeken görüntü

Yeni tip korona virüs tehdidi nedeni ile yetkililerden gelen 'Sokağa çıkmayın' uyarısına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin bazı meydanlara vatandaşları sıraya dizerek kandil simidi dağıtması büyük tepki çekti.

21.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:15
İBB'den tepki çeken görüntü

Yeni tip korona virüs tehdidi nedeni ile yetkililerden gelen 'Sokağa çıkmayın' uyarısına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin bazı meydanlara vatandaşları sıraya dizerek kandil simidi dağıtması büyük tepki çekti.

Önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan daha sonra ise kısa sürede dünyaya yayıldıktan sonra Türkiye'de görülen ve 9 vatandaşın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeni ile başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm yetkilileri vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Bunun üzerine İstanbul'da bir çok tarihi meydan boş kaldı. Öte yandan, bir yandan sokağa çıkmayın uyarısı gelirken diğer tarafından İBB ekiplerinin bazı meydanlarda kandil simidi dağıtması büyük tepki çekti. Vatandaşların simit almak için sıraya girdikleri görüldü.

Özellikle yaşlı insanların girdiği görülen kandil simidin dağıtılma görüntüsüne Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu büyük tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Göksu, "Devletimiz ve milletimiz korona virüs musibeti ile topyekün mücadele ederken, İBB Başkanının insanların canını hiçe sayarak, sırf bir kaç dakikalık kendi PR'ı için İstanbul'un meydanlarında bedava kandil simidi dağıtması tam anlamıyla bir aymazlıktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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