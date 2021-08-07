İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman!
İBB'nin, Rumeli Hisarı'na yaptırdığı saray gibi lojman tepki çekti.
İBB'nin, Rumeli Hisarı'na yaptırdığı saray gibi lojman tepki çekti..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda bulunan
Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisinde yaptığı saray
yavrusu lojmana milyonlarca lira harcandı.
Ekrem İmamoğlu'nun Eylül ayında ikamet olarak kullanmaya
başlayacağı iddia edilen boğaza nazır lojman için kaç milyon liralık harcama yaptığı belirlenemediğinden, masraflar tartışma konusu oldu.
Milyonlarca lira harcanan Rumelihisarı'ndaki bina İmamoğlu'na soruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı