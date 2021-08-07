İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman!
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İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İBB'nin, Rumeli Hisarı'na yaptırdığı saray gibi lojman tepki çekti.

İBB'nin, Rumeli Hisarı'na yaptırdığı saray gibi lojman tepki çekti..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda bulunan

Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisinde yaptığı saray

yavrusu lojmana milyonlarca lira harcandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Eylül ayında ikamet olarak kullanmaya

başlayacağı iddia edilen boğaza nazır lojman için kaç milyon liralık harcama yaptığı belirlenemediğinden, masraflar tartışma konusu oldu.

Milyonlarca lira harcanan Rumelihisarı'ndaki bina İmamoğlu'na soruldu.

İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman!
İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman!
İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman!
İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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