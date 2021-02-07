İBB'den "Raylı Sistemlerde Büyük Hamle" toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgası, raylı sistemler olmak zorundadır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Raylı Sistemlerde Büyük Hamle" toplantısı düzenledi.

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan İmamoğlu, Kovid-19 dönemi öncesinde yaptıkları araştırmalarda kentin en önemli sorunlarının, ulaşım ve trafik olarak sıralandığını belirterek, vatandaşın bu yönde çözüm beklediğini kaydetti.

"İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgası, raylı sistemler olmak zorundadır." diyen İmamoğlu, bu kapsamda farklı ulaşım türleri üzerinde yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı.

Devam eden ve proje aşamasında olan metro hatlarına değinen İmamoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tamamlayacağı 91,5 kilometrelik hatlarla birlikte, İstanbul'un raylı sistem ağı, 424,85 kilometreye ulaşmış olacak. 2024 -2029 arasında projelerini hazırladığımız yeni hatlarla birlikte, toplam ağımız 622,15 kilometreye çıkacak." şeklinde konuştu.

İmamoğlu ayrıca Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen Havalimanı arası çalışacak HIZRAY projeleri için de 2021'de ihaleye çıkacaklarını kaydetti.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Arzu Önşen ile Bahadır Erdem, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İBB Meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken