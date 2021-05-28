İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım
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İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım

İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kuran kursuna ait bahçeyi kreş yapılacağı gerekçesiyle yıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kuran kursuna ait bahçeyi kreş yapılacağı gerekçesiyle yıktı. Yıkım kararına mahalle sakinleri tepki gösterirken, bahçe içerisinde yer alan ağaçlar da yıkım çalışmaları esnasında zarar gördü. Yıkım sonrası bahçenin son hali havadan görüntülendi.

Olay, dün Pendik'te bulunan bir Kuran kursunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, yanlarında getirdikleri eskavatör araçlar ile ilçede yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kuran kursunun bahçesi için yıkım kararı verildiğini belirtti. Mahalle sakinlerinin tüm tepkilerine rağmen kreş yapılacağı gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları esnasında bahçe içerinde bulunan ağaçlarda zarar görürken, duvar içerisinden geçen su borusu da yıkım esnasında patladı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar yıkılan alanın sadece Kuran kursu bahçesi olmadığını cuma namazları için cemaatin bir araya geldiği ve çocukların zaman geçirdiği alan olduğunu belirterek yıkıma tepki gösterdi.

Öte yandan, İBB ekiplerince yıkılan bahçenin son hali havadan görüntülendi.

"Bu alan adeta bertaraf edildi"

Yıkım sonrası konuşan Gülhan Güllü isimli vatandaş, "Burada bulunan talebe yurdu 50 yıldır öğrencilere yardım eden bir kurumdur. Dün akşam saatlerinden bu yana İBB yetkilileri ile konu hakkında iletişim sağlamak üzere çaba sarf ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir geri dönüş alamadık. Bugün de buraya gelerek bahçe içerisinde yer alan ağaçlardan banklara kadar yıkımı gerçekleştirdiler. Yıkım yaptıkları esnada su borusunu patlattılar. Telafi dahi etmeden gittiler. Su burada saatlerdir boşa akıyor. Burası bir yatılı Kuran kursu bir ticarethane değil. Yapılan çalışmayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Şu an tamamiyle bu alan bertaraf edildi" diye konuştu. - İSTANBUL

İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım
İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım
İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım
İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım
İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım
İBB'den, Pendik'teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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