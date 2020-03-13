İBB'den olağanüstü fiyat artışlarına karşı denetim
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, Zabıta, Güncel

İBB'den olağanüstü fiyat artışlarına karşı denetim

İBB, korona virüsü salgınını istismar ederek aşırı fiyat artışı yapan işletmeleri mercek altına aldı.

13.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:24
İBB'den olağanüstü fiyat artışlarına karşı denetim

İBB, korona virüsü salgınını istismar ederek aşırı fiyat artışı yapan işletmeleri mercek altına aldı. Sahaya inen İBB Zabıtası, 222 iş yerinde denetim yaptı. Fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında yasal süreç başlatılırken denetimler sürüyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünyayı kasıp kavuran COVID 19 (korona virüsü) salgını ile ilgili aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Salgının ardından, oluşan panik havasında, aşırı fiyat artışları ile yurttaşları zor duruma sokan işletmeleri denetim altına almak için çalışma başlattı.


İBB Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, piyasada olağanüstü fiyat artışlarının gözlendiği bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışı ile ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi.


Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, gıda maddelerinin arzında bir sorun olmadığı görüldü. Ancak, ihracat nedeniyle piyasadaki cerrahi maske arzının yetersiz kaldığı tespit edildi.


Denetimler kapsamında; 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderildi. İBB Zabıta ekipleri, yurttaşların sağlığını korumak ve istismarları engellemek amacıyla denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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